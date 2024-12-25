Telegraph: Жена Башара Асада находится в изоляции из-за рецидива лейкемии

Жена бывшего президента Сирии Башара Асада, Асма Асад, была отправлена на изоляцию из-за рецидива лейкемии, сообщает The Telegraph.

По словам источника издания, последние несколько недель Асма чувствует себя неважно. Ей не позволяют видеться с родными во избежание заражения инфекциями. Более того, ей вообще запретили находиться в одной комнате с другими людьми, утверждает The Telegraph.

Супруга бывшего сирийского президента лечится от лейкемии как минимум с мая 2024 года. Якобы врачи оценивают ее шансы выжить в 50%. Несколько лет назад у Асмы Асад обнаружили злокачественную опухоль груди на ранней стадии, вскоре ей удалось излечиться от болезни.

Напомним, Асад с членами своей семьи прибыл в Москву 8 декабря – Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Ранее в СМИ появилась информация о якобы желании жены Асада развестись с ним и уехать из России и о том, что самому Асаду якобы ограничили выезд из Москвы и заморозили имущество. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о якобы запросе супругой Асада "спецразрешения" для выезда из России.