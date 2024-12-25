ФСБшник, обвиняемый в получении взятки от экс-главы Среднеуральска, отправился в СИЗО

Сотрудник УФСБ по Свердловской области Артем Шунайлов, обвиняемый в получении взятки от бывшего главы Среднеуральска Андрея Зашляпина, отправился в СИЗО. Меру пресечения сегодня вынес Екатеринбургский гарнизонный военный суд.

По решению суда, Шунайлов пробудет под арестом два месяца - до 20 февраля 2025 года включительно.

По версии следствия, в октябре 2021 года Шунайлов встретился в кафе Plov Project с Зашляпиным и общественником Видади Мустафаевым и предложил за 10 млн рублей оказать давление на правоохранителей, которые занимались расследованием уголовного дела, где фигурировал мэр и другие сотрудники горадминистрации. Разрешить ситуацию полностью обвиняемый не обещал, но сказал, что поможет "минимизировать возможные последствия", воспользовавшись "своими должностными полномочиями и авторитетом".

Уже 28 октября через Мустафаева Зашляпин передал сотруднику ФСБ 3 млн рублей, а в феврале 2022 года еще 3 млн. В отношении Шунайлова возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере".

Напомним, два дня назад силовики задержали бывшего главу Среднеуральска, а ныне депутата местной думы Андрея Зашляпина. Согласно данным с официального сайта Среднеуральска, Андрей Зашляпин входит в постоянные комиссии городской думы по бюджету и экономической политике; по жилищно-коммунальному хозяйству; по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовой информации. Кроме этого, он является индивидуальным предпринимателем.

В январе 2021 года он покинул пост главы Среднеуральска, после чего оперативники ФСБ и следователи нагрянули в администрацию города с обысками в рамках уголовного дела по статьям 159 и 292 УК РФ – "Мошенничество" и "Служебный подлог", - указал источник.

Сейчас в отношении Зашляпина возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 291 УК РФ "Дача взятки в особо крупном размере". В отношении Видади Мустафаева - по ч.4 ст. 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере".