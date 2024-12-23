Бывшего главу Среднеуральска Андрея Зашляпина задержали силовики

Силовики задержали бывшего главу Среднеуральска, а ныне депутата местной думы Андрея Зашляпина. Об этом Накануне.RU сообщил осведомленный источник в силовой структуре.

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По его данным, задержание состоялось накануне, работали сотрудники ФСБ России во взаимодействии с отделом по расследованию особо важных дел военного следственного управления ЦВО. Поводом для задержания народного избранника стало совершение некоего коррупционного преступления.

"Ранее силовики уже интересовались деятельностью Зашляпина. Так, в январе 2021 года он покинул пост главы Среднеуральска, после чего оперативники ФСБ и следователи нагрянули в администрацию города с обысками в рамках уголовного дела по статьям 159 и 292 УК РФ – "Мошенничество" и "Служебный подлог", - указал источник.

В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области от комментариев по ситуации воздержались.

Согласно данным с официального сайта Среднеуральска, Андрей Зашляпин входит в постоянные комиссии городской думы по бюджету и экономической политике; по жилищно-коммунальному хозяйству; по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовой информации. Кроме этого, он является индивидуальным предпринимателем.