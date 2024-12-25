25 Декабря 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский областной суд назвал самое громкое дело 2024 года

Свердловский областной суд подвел итоги 2024 года. В инстанции назвали самые громкие и резонансные дела, которые судьям пришлось рассматривать в уходящем году.

Как сообщили Накануне.RU в облсуде, самым громким процессом года признано дело американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

"В марте 2023 года журналист по заданию спецслужб США собирал в нашем регионе секретную информацию о деятельности оборонного предприятия по выпуску и ремонту военной техники. Дело вызвало резонанс: в его освещении принимали участие представители 35 СМИ, в том числе иностранных", - отметили в инстанции.

В июле нынешнего года Свердловский областной суд признал Гершковича виновным в шпионаже и назначил ему 16 лет в колонии строгого режима. Однако через считанные дни после приговора Эван стал участником обмена между Россией и США и вернулся в Штаты.

Эван Гершкович в Свердловском областном суде(2024)|Фото: Накануне.RU

Также в облсуде отметили ряд других громких процессов, которые приковали к себе внимание в 2024 году. Так, дело екатеринбурженки Анастасии Петровой, убившей троих детей из-за того, что "в них вселились бесы", стало первым делом в России, полностью рассмотренным по видеосвязи.

"Во время судебного следствия подсудимая находилась в медицинской организации под непрерывным наблюдением врачей", - рассказали в суде.

Анастасия Петрова, убившая троих детей в ЖК "Бажовский" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

В итоге Петрова была признана невменяемой. Ее отправили на принудительное лечение.

Несколько дел в уходящем году касались государственной измены. Речь о гражданке России и США Ксении Карелиной, переводившей деньги для украинской организации. Девушка получила 12 лет колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей.

Еще одним делом о госизмене стал процесс над супругами Мухаметовыми. Бывшему инженеру "Уралвагонзавода" Данилу Мухаметову вменяли передачу за границу сведений военно-технического характера. По версии следствия, он со своей супругой, бывшим оператором УВЗ, передал украинским спецслужбам чертежи за вознаграждение в 100 тысяч рублей. В итоге и самого мужчину, и его жену надолго отправили за решетку.

Были и другие громкие приговоры: дело велосипедиста Эдуарда Голикова, который расправился с 16-летней Даной в Каменске-Уральском. Дело об убийстве фельдшера в Березовском, который приехал на вызов, но был жестоко зарезан. Приговор двум братьям за изнасилование и убийство девушек под Красноуфимском в 2012 году. И другие процессы.

Свердловский областной суд в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Также в облсуде выделили дела, которые могут претендовать на самые громкие в наступающем 2025 году. Это дело опекунши Вероники Наумовой, обвиняемой в истязании и убийстве 5-летнего Далера. Это дело об убийстве годовалой девочки на улице Посадской в Екатеринбурге. Это дело Давида "Грузина" Жоржоладзе, которого называют "смотрящим" за Слободо-Туринским районом и вменяют ему занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство.

Приговоры по данным делам будут вынесены уже в следующем году.

Теги: дела, Гершкович, итоги, облсуд


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