В Москве два экс-полковника полиции наказаны за организацию незаконной миграции

Экс-начальник отдела управления по вопросам миграции ГУ МВД Москвы Вячеслав Фокин и экс-замначальника управления Дмитрий Тахтаулов наказаны за организацию незаконной миграции. Решение принял Басманный райсуд Москвы.

Фокин и Тахтаулов получили по шесть с половиной лет колонии общего режима с лишением звания "полковник полиции". Бизнесмены Алексей Школьников и Виталий Абрамов получили по шесть лет колонии общего режима, сообщается в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В ноябре 2022 г. вместе с Фокиным и Тахтауловым были также арестованы два предпринимателя. Напомним, всем четырем предъявлено обвинение по ч. 2 статьи 322.1 УК РФ. По данным следствия, в 2021 г. сотрудники столичного управления по вопросам миграции получили от подконтрольной предпринимателям компании ходатайства о разрешении на въезд 10 китайцев с ложными данными о целях въезда. На основании этих ходатайств полицейские организовали незаконное оформление приглашений на въезд.