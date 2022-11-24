СК: Замглавы управления ГУМВД Москвы подозревается в организации незаконной миграции

Замначальника управления по вопросам миграции ГУМВД Москвы Вячеслав Фокин и экс-замначальника управления Дмитрий Тахтаулов подозреваются в организации незаконной миграции, сообщает Следственный комитет РФ.

Фокину, Тахтаулову, а также двум предпринимателям Андрею Школьникову и Виталию Абрамову предъявлено обвинение по ч. 2 статьи 322.1 УК РФ.

По данным следствия, в 2021 году сотрудники столичного управления по вопросам миграции получили от подконтрольной предпринимателям компании ходатайства о разрешении на въезд иностранцев с ложными данными о целях въезда. На основании этих ходатайств полицейские организовали незаконное оформление приглашений на въезд.

У обвиняемых проведены обыски, в ходе которых изъяты наличные денежные средства и документы, подтверждающие их незаконную деятельность.