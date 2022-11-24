24 Ноября 2022
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Замглавы управления ГУМВД Москвы арестовали по делу о незаконной миграции китайцев

Замначальника управления по вопросам миграции ГУМВД Москвы Вячеслава Фокина арестовали по делу об организации незаконной миграции. Меру пресечения избрал Басманный суд Москвы, отправив фигуранта дела в СИЗО до 22 января 2023 года, сообщает пресс-служба.

Во время судебного заседания Фокин так и не признал свою вину. В это же время защита настаивала на домашнем аресте подзащитного, который он мог бы отбывать в квартире матери.

Такая же мера пресечения избрана и для остальных фигурантов дела - экс-замначальника управления Дмитрия Тахтаулова, а также двух предпринимателей Андрея Школьникова и Виталия Абрамова.

Напомним, всем четырем предъявлено обвинение по ч. 2 статьи 322.1 УК РФ. По данным следствия, в 2021 году сотрудники столичного управления по вопросам миграции получили от подконтрольной предпринимателям компании ходатайства о разрешении на въезд 10 китайцев с ложными данными о целях въезда. На основании этих ходатайств полицейские организовали незаконное оформление приглашений на въезд.

У обвиняемых проведены обыски, в ходе которых изъяты наличные денежные средства и документы, подтверждающие их незаконную деятельность.

Теги: Фокин, ГУМВД, арест, миграция



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Ранее 24.11.2022 12:22 Мск СК: Замглавы управления ГУМВД Москвы подозревается в организации незаконной миграции


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