23 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в ДГКБ №11 Екатеринбурга

Центральный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявил причину отравления пациентов Детской городской клинической больницы № 11 и их родителей. Лабораторно установлено, что возбудителем инфекции стал норовирус второго типа. Помимо пациентов, он также был выявлен у 2 сотрудников пищеблока и одного подсобного рабочего отделения стационара.

Эпидрасследование показало нарушения санитарного законодательства в работе пищеблока:

  • помещение пищеблока находится в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии
  • нарушаются принципы товарного соседства при хранении пищевой продукции
  • обнаружена продукция с истекшим сроком годности
  • в неполном объеме отбираются суточные пробы и др..

Эксперты пришли к выводу, что распространение инфекции произошло, когда сотрудник - носитель норовируса транспортировал еду с пищеблока в отделение.

"Медицинскому учреждению было выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-профилактических мероприятий. В стационаре проведена дезинфекция и генеральная уборка. За контактными установлено меднаблюдение (новых случаев не зарегистрировано). Носители инфекции из числа сотрудников отстранены от работы", добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее в прокуратуре сообщали, что диарея и рвота у детей появилась после ужина в медучреждении 19 декабря. В СКР по Свердловской области рассказали, что помимо 11 детей с 10 до 15 лет, отравление получили и их родители, однако точное количество пострадавших не назвали.

Теги: Екатеринбург, ДГКБ №11, Роспотребнадзор, отравление, дети


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