Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в ДГКБ №11 Екатеринбурга

Центральный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявил причину отравления пациентов Детской городской клинической больницы № 11 и их родителей. Лабораторно установлено, что возбудителем инфекции стал норовирус второго типа. Помимо пациентов, он также был выявлен у 2 сотрудников пищеблока и одного подсобного рабочего отделения стационара.

Эпидрасследование показало нарушения санитарного законодательства в работе пищеблока:

помещение пищеблока находится в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии

нарушаются принципы товарного соседства при хранении пищевой продукции

обнаружена продукция с истекшим сроком годности

в неполном объеме отбираются суточные пробы и др..

Эксперты пришли к выводу, что распространение инфекции произошло, когда сотрудник - носитель норовируса транспортировал еду с пищеблока в отделение.

"Медицинскому учреждению было выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-профилактических мероприятий. В стационаре проведена дезинфекция и генеральная уборка. За контактными установлено меднаблюдение (новых случаев не зарегистрировано). Носители инфекции из числа сотрудников отстранены от работы", добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее в прокуратуре сообщали, что диарея и рвота у детей появилась после ужина в медучреждении 19 декабря. В СКР по Свердловской области рассказали, что помимо 11 детей с 10 до 15 лет, отравление получили и их родители, однако точное количество пострадавших не назвали.