Прокуратура выяснит, чем отравились пациенты детской больницы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прокуратура организовала проверку после пищевого отравление 11 детей в ГАУЗ Свердловской области "Детская городская клиническая больница №11".

По имеющейся у ведомства информации, после ужина 19 декабря у 11 детей от 10 до 15 лет были выявлены признаки рвоты и диареи. Сейчас все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Больница также самостоятельно проводит дополнительные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Органы прокуратуры устанавливают обстоятельства произошедшего. После проверки будет дана оценка действиям должностных лиц медучреждения по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства при оказании медицинской помощи.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.