Роспотребнадзор присоединился к расследованию отравления детей и их родителей в ДГКБ Екатеринбурга

Свердловское управление Роспотребнадзора проводит собственную проверку по факту отравления детей и их родителей в детской городской клинической больнице №11.

В ведомстве сообщили, что у пациентов диагностировали острую кишечную инфекцию. Как ранее сообщали в прокуратуре, диарея и рвота у детей появилась после ужина в медучреждении 19 декабря.

"В настоящее время специалисты оценивают соблюдение требований санитарного законодательства в стационаре, и на пищеблоке. Для проведения лабораторных исследований отбираются пробы готовой продукции, сырья, воды, смывов с объектов, материала от заболевших и персонала учреждения", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Там также добавили, что больнице выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-профилактических мероприятий. Сколько именно человек заболело - выясняется.

Ранее в СКР по Свердловской области рассказали, что помимо 11 детей с 10 до 15 лет, отравление получили и их родители, однако точное количество пострадавших не назвали.

Напомним, что по итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.