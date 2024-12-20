СК начал проверку после отравления детей и родителей в больнице Екатеринбурга

К выяснению обстоятельств отравления пациентов детской больницы в Екатеринбурге подключился Следственный комитет. Вместе с детьми пострадали и их родители.

Ранее сообщалось, что речь идет о детской городской клинической больнице №11 в уральской столице. Известно, что 19 декабря после ужина у 11 детей в возрасте от 10 до 15 лет были выявлены признаки рвоты и диареи. Сейчас все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Свою проверку начала прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, кроме детей, состояние здоровья ухудшилось и у их родителей. Предварительно, это произошло после приема пищи в данной детской больнице.

Сейчас следствием СКР проводится процессуальная проверка. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося. Степень тяжести вреда здоровью пострадавших установят в ходе экспертных исследований.

По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.