20 Декабря 2024
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Мошенники убедили челябинку взять кредиты на 2,5 млн, чтобы "погасить другие кредиты"

Жительница Челябинска перевела "ликвидаторам преступлений" более 3 млн рублей, 2,5 млн из которых специально взяла в кредит.

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Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе регионального главка МВД, 48-летней женщине позвонили злоумышленники и рассказали, что неизвестные якобы оформили на нее несколько кредитов, часть из которых уже одобрены и выданы. Мошенники заявили, что для отклонения заявок необходимо самостоятельно взять несколько новых займов, что челябинка и сделала.

Женщина отправилась оформлять кредиты и взяла в нескольких банках займы на общую сумму более 2,5 млн рублей. Полученные деньги она перевела звонившим ей неизвестным. Кроме того, она перевела на счета злоумышленников 500 тыс. рублей из своих личных денег. После этого мошенники перестали выходить на связь, а челябинка обратилась в полицию.

В процессе оформления кредитов сотрудники банков неоднократно спрашивали потерпевшую о целях займа, а также уточняли, не находится ли она на связи с неизвестными лицами, по указаниям которых берет кредиты, но женщина отвечала, что деньги ей нужны для покупки автомобиля и личных нужд.

Ранее житель уральского закрытого города Лесной Свердловской области стал жертвой мошенников и отдал им более 800 тысяч рублей. Аферисты выдали себя за сотрудников федеральных ведомств.

Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря заявил, что только с территории Украины, где телефонные мошенники работают под руководством местных спецслужб, у россиян выманили более 250 млрд рублей.

Теги: телефонные мошенники, кредит


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