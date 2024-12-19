Путин - о мошеннических колл-центрах на Украине: На них боезапасы тратить не будем

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мошеннические колл-центры на Украине не надо вносить в список целей для российских ударов.

"На них боезапасы тратить не будем. Нужно принимать решение внутри РФ", - сказал глава государства в ходе "прямой линии".

По словам Путина, только с территории Украины, где телефонные мошенники работают под руководством местных спецслужб, у россиян выманили более 250 млрд рублей. "Это примерно то, что делала гитлеровская Германия, которая печатала деньги наших союзников", - отметил президент.

Для решения проблемы Путин считает необходимым ограничить выдачу кредитов в России размером от 50 тысяч рублей через период охлаждения для принятия решения.

Такой период, по мнению президента, мог бы составить от нескольких часов до нескольких дней. Ранее с похожим предложением выступали в Госдуме и Центробанке.