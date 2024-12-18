Уралец перевел сотни тысяч мошенникам, выдавшим себя за "Роскомнадзор" и "Росфинмониторинг"

Житель уральского закрытого города Лесной стал жертвой мошенников и отдал им более 800 тысяч рублей. Аферисты выдали себя за сотрудников федеральных ведомств.

Читайте также: Мошенники отправляют рассылку от имени свердловского МЧС

Как сообщили Накануне.RU в ОМВД России по ЗАТО Лесной, 12 декабря мужчине пришло SMS-сообщение: "В Госуслуги был совершен вход. Если вы не выполняли данную операцию, срочно обратитесь по данным номерам…". Доверчивый уралец перезвонил по одному из указанных номеров, где ему ответила неизвестная девушка, которая представилась "сотрудником Роскомнадзора". Она объяснила, что позднее с ним свяжется другой сотрудник.

После этого в мессенджере потерпевшему позвонил некий молодой человек, назвавшийся "финансистом Росфинмониторинга". Мошенник даже отправил фото якобы своего удостоверения. Злоумышленник начал убеждать уральца, что для сохранения денег ему необходимо перевести их на "безопасный счет". Мужчина поверил аферисту и перевел 867 тысяч рублей на указанный ему счет. Своих денег он больше не увидел и обратился в полицию.

"Запомните, что работники "Центрального Банка", "Следственного комитета", "ФСБ", "МВД", "Госуслуг" никогда не будут звонить лично и пытаться узнать реквизиты вашей банковской карты. В таких случаях лучше сами перезвоните в банк по указанному номеру на банковской карте. Лучший способ сохранить свои деньги – отклонить неизвестный звонок", - советуют в МВД.

Ранее сообщалось, что мошенники создали поддельный сайт главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Через него преступники выманивают деньги с уральцев.

Также силовики уже предупреждали свердловчан, что накануне Нового года активизировались различные аферисты.