Российские военные нанесли удар по пункту управления СБУ

Российские войска нанесли удар высокоточным оружием по объектам на Украине в ответ на обстрел предприятия "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, удар нанесен по пункту управления СБУ. Также в числе целей было киевское КБ "Луч", осуществляющее проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", и позиции ЗРК Patriot. Все объекты поражены, заявили в Минобороны.

Ранее сегодня по всей Украине объявили воздушную тревогу. СМИ писали, что четыре мощных взрыва произошли в Киеве, в городе наблюдается сильный пожар.

18 декабря со стороны Украины был нанесен ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. ВСУ использовали шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования "Storm Shadow". Минобороны РФ пообещало, что действия киевского режима не останутся без ответа.