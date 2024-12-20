Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Массированный удар по Украине происходит сегодня. Как сообщает SHOT, атакуют объекты энергетики и центры принятия решений. По предварительным данным, атака велась гиперзвуковыми ракетами. По данным SHOT, было нанесено минимум пять ударов.

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По всей Украине объявили воздушную тревогу.

В Сети назвали атаку ударом возмездия за убийство генерала Игоря Кириллова.

Как пишет ТАСС, четыре мощных взрыва произошли в Киеве, в городе наблюдается сильный пожар.

"Один очень мощный взрыв был на земле, еще три мощных последовали за ним, возможно, от работы ПВО; в центре, в стороне железнодорожного вокзала, наблюдается очень яркое зарево", - рассказали очевидцы.

Ранее о взрывах в городе сообщало украинское издание "Главком". В Telegram-канале городской военной администрации проинформировали о работе системы противовоздушной обороны в городе.

В четверг Владимир Путин назвал убийство генерала Кириллова тяжелейшим проколом российских спецслужб. Сообщалось, что ответственность за произошедшее взяла на себя Служба безопасности Украины.

Как рассказал президент, попытки покушения на россиян не первые, и они известны. Говоря о них, он признал, что российские спецслужбы "пропустили эти удары".