Минобороны пообещало ответить на ракетный удар по "Комбинату Каменский" в Ростовской области

18 декабря со стороны Украины был нанесен ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, добавляя, что действия ВСУ не останутся без ответа.

По подтвержденным данным, Украина использовала шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования "Storm Shadow".

Благодаря боевым расчетам зенитных ракетных комплексов С-400, "Бук-М3Ц и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" удалось сбить все ракеты ATACMS и три из четырех "Storm Shadow". Последнюю ракету отклонили от объекта атаки, в результате чего при ее падении было повреждено только техническое строение на территории комбината.

"Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа", - отметили в Минобороны.