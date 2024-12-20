Подземный туннель от "УГМК-Арены" до Дендропарка в Екатеринбурге увеличат с 30 до 87 метров

Длину подземного туннеля под улицей Куйбышева в районе моста через реку Исеть в Екатеринбурге решено увеличить с планируемых 30 до 87 м. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Напомним, что переход должен соединить "УГМК-Арену" и Дендропарк.

Строительством займется ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" (ГУДСР), которое планирует завершить все работы к ноябрю 2025 года. Внутри установят камеры видеонаблюдения, в рядом с туннелем появятся скамейки и урны.

Работы проводятся в рамках благоустройства участка набережной Исети - от улицы Куйбышева до Декабристов. Проектом предусмотрена укладка 12 тыс. кв.м. нового покрытия, еще 15,6 тыс. кв.м. займут зеленые насаждения. Протяженность благоустраиваемой территории составляет 1,3 тыс. метров. Также в рамках строительства планируется переустроить инженерные сети и трамвайные пути на улице Куйбышева.

Напомним, что проект разработан для развития транспортной инфраструктуры в соответствии с Генеральным планом Екатеринбурга до 2045 года.