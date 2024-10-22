В Екатеринбурге от "УГМК-Арены" до Дендропарка протянут подземный туннель

В проекте набережной Исети появился пункт о строительстве подземного перехода, по которому можно будет безопасно добраться от "УГМК-Арены" до Дендропарка. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

"Мост через улицу Куйбышева - там будет сделан прокол для того, чтобы люди, гуляющие по набережной, спокойно, не выходя на проезжую часть, от Ледовой Арены могли дойти до Дендропарка. Это будет туннель под мостом длиной 30 м. шириной 4 м. Будут проведены все работы, связанные с ремонтом и выносом инженерных сетей, освещением", - заявил Орлов.

Переход планируется построить до конца 2025 года.