19 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

В Совфеде сочли "профилактикой" рост штрафов за нарушение ПДД

Сенатор Андрей Клишас надеется, что увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) произошло "для профилактики".

"Очень хотелось бы надеяться на то, что по-прежнему правительство исходит из того, что штрафы не носят фискального характера, что все-таки мы остаемся на концепции: "не нарушай, иначе придется заплатить"", - приводит ТАСС слова Клишаса, сказанные во время обсуждения закона об увеличении штрафов за ряд нарушений ПДД.

Ранее поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые увеличивают с 1 января 2025 г. целый ряд штрафов за нарушение правил дорожного движения, приняли в Госдуме сразу во втором и третьем чтениях. Так, теперь россияне будут платить больше за не пристегнутый ремень. Штраф увеличится с одной до полутора тысяч руб. Такую же сумму придется заплатить за проезд на красный свет. Повторное нарушение обойдется в 7,5 тыс. руб.

С 30 до 45 тыс. руб. вырастут штрафы за управление транспортным средством в алкогольном опьянении. Размеры оплаты за превышение скорости будут варьироваться от 750 руб. до 7,5 тыс. руб. в зависимости от ситуации. Сейчас минимальный штраф составляет 500 руб., максимальный – 5 тыс. руб. Льгота по уплате штрафа будет действовать первый месяц со дня нарушения. Сейчас этот срок – 20 дней, но "скидка" составит уже не 50, а 25%.

Теги: Андрей Клишас, штраф, ПДД, профилактика


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Ранее 11.12.2024 00:02 Мск Комитет Госдумы одобрил повышение штрафов за нарушения ПДД
Ранее 18.11.2024 02:18 Мск В России увеличат штрафы за нарушение правил дорожного движения

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