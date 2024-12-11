Комитет Госдумы одобрил повышение штрафов за нарушения ПДД

Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафов за нарушения правил дорожного движения в среднем в полтора раза.

Кроме того, поправки изменят правила уплаты штрафов "со скидкой". В настоящее время за нарушение большинства правил автовладелец в течение 20 дней может заплатить 50% штрафа. После вступления поправок в силу нужно будет платить 75% штрафа, при этом срок льготной оплаты вырастет до 30 дней.

В случае принятия закона новые нормы начнут действовать с 1 января 2025 года, сообщает Forbes.