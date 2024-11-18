18 Ноября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России увеличат штрафы за нарушение правил дорожного движения

С 1 января 2025 года в России могут вырасти штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения.

Поправки к Кодексу об административных правонарушениях разрабатываются в кабмине. По ст. 12.6 КоАПа штраф за нарушение правил применения ремней безопасности предлагают увеличить с 1000 до 1500 руб.

По ст. 12.8 КоАПа штраф за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление ТС вырастет с 30 тыс. до 45 тыс. руб.

Также изменится вилка штрафов за превышение скорости: вместо нынешних 500–5000 руб. будет 750–7500 руб. Величина штрафов за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки изменится с 500–5000 руб. на 750–7500 руб. Максимальное наказание по этим статьям – для Москвы и Санкт-Петербурга.

Штрафы предлагают поднять также по ст. 12.21.1 (нарушение правил буксировки или перевозок грузов) и ст. 12.21.5 (нарушение правил движения крупногабаритного ТС). По ст. 12.24 за причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД штраф увеличат с 2500–5000 до 3700–7500 руб., а среднего – с 10 000–20 000 до 15 000–30 000 руб.

Предлагаемые ко второму чтению поправки касаются не только роста штрафов, но еще и возможности уплачивать их "со скидкой". В настоящее время КоАПа предполагает, что при нарушении большинства ПДД автовладелец в течение 20 дней может заплатить лишь 50% штрафа. После принятия изменений придется платить 75% от штрафа, но срок льготной оплаты при этом вырастает до 30 дней, сообщают "Ведомости".

Теги: штрафы, ПДД, водители, транспорт


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