Несколько штрафов вырастут с 1 января за нарушение ПДД

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые увеличивают с 1 января 2025 года целый ряд штрафов за нарушение правил дорожного движения, приняли сегодня в Госдуме сразу во втором и третьем чтениях. Документ опубликован на портале органа власти.

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Так, теперь россияне будут платить больше за непристегнутый ремень. Штраф увеличится с одной тысячи до полутора тысяч рублей.

Такую же сумму придется заплатить за проезд на красный свет. Повторное нарушение обойдется в 7,5 тысяч рублей.

С 30 тысяч до 45 тысяч рублей вырастут штрафы за управление транспортным средством в алкогольном опьянении.

Размеры оплаты за превышение скорости будут варьироваться от 750 рублей до 7,5 тысячи рублей в зависимости от ситуации. Сейчас минимальный штраф составляет 500 рублей, максимальный — 5 тысяч рублей.

Льгота по уплате штрафа будет действовать первый месяц со дня нарушения. Сейчас этот срок – 20 дней, но "скидка" составит уже не 50, а 25 %.

Также автолюбители будут больше платить за "встречку", за езду по трамвайным путям и обочинам, за игнорирование дорожных знаков и разметки, за нарушение правил остановки или стоянки.