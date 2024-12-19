19 Декабря 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Предновогодние пожелания юных астраханок исполнит губернатор Игорь Бабушкин

Накануне губернатор Игорь Бабушкин дал старт Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» в Астраханской области. Глава региона снял с ёлки два шара. В первой игрушке была мечта 12-летней Валерии, а во втором шарике находилось желание 8-летней Марии. Девочки мечтают о сюрпризе от губернатора Астраханской области.

«В преддверии Нового года мы можем подарить радость и надежду тем, кому это особенно необходимо», – отметил глава региона.

В этом году более тысячи ребят написали письма с желаниями, 41 из которых уже сбылось. Игорь Бабушкин подчеркнул, что все мечты маленьких астраханцев будут исполнены.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Регион каждый год принимает участие в акции «Ёлка желаний». Помощь в организации мероприятий оказывают активисты регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Глава Астраханской области поблагодарил волонтеров и благотворительные организации за то, что откликнулись на призыв помочь детям. В «Ёлке желаний» традиционно примет участие региональное правительство, чиновники, предприниматели и неравнодушные жители региона.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Присоединиться к акции и осуществить детскую мечту можно на сайте елкажеланий.рф.

 

Теги: игорь бабушкин, елка желаний, благотворительная акция


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