Предновогодние пожелания юных астраханок исполнит губернатор Игорь Бабушкин

Накануне губернатор Игорь Бабушкин дал старт Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» в Астраханской области. Глава региона снял с ёлки два шара. В первой игрушке была мечта 12-летней Валерии, а во втором шарике находилось желание 8-летней Марии. Девочки мечтают о сюрпризе от губернатора Астраханской области.

«В преддверии Нового года мы можем подарить радость и надежду тем, кому это особенно необходимо», – отметил глава региона.

В этом году более тысячи ребят написали письма с желаниями, 41 из которых уже сбылось. Игорь Бабушкин подчеркнул, что все мечты маленьких астраханцев будут исполнены.

Регион каждый год принимает участие в акции «Ёлка желаний». Помощь в организации мероприятий оказывают активисты регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».

Глава Астраханской области поблагодарил волонтеров и благотворительные организации за то, что откликнулись на призыв помочь детям. В «Ёлке желаний» традиционно примет участие региональное правительство, чиновники, предприниматели и неравнодушные жители региона.

Присоединиться к акции и осуществить детскую мечту можно на сайте елкажеланий.рф.