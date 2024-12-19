США разрешили трансакции с участием "Газпромбанка"

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США опубликовало лицензию, разрешающую проводить трансакции с участием "Газпромбанка".

Это касается гражданской ядерной энергетики. Кроме того, мера распространяется на компании, в которых "Газпромбанк" владеет как минимум 50%. Из лицензии следует, что речь идет об операциях, которые осуществляются исключительно для сохранения или поддержки гражданских ядерных проектов, начатых до 21 ноября 2024 года.

Данные трансакции можно будет проводить до 30 июня 2025 года. Документ не разрешает любые сделки, связанные с проектом венгерской атомной электростанции "Пакс II", сообщает Forbes.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ситуация с курсом рубля связана с введением санкций против "Газпромбанка".