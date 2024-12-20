Путин разрешил иностранцам платить за газ не только в "Газпромбанке"

Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о порядке оплаты российского газа иностранными покупателями.

Глава государства разрешил им до 1 апреля 2025 года платить за газ не только в "Газпромбанке", но и в других кредитных учреждениях страны.

Как заявил зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов, указом главы государства иностранным покупателям была предоставлена отсрочка исполнения оплаты на счета в уполномоченном банке до 1 апреля 2025 года для принятия в этот срок мер по смягчению или отмене ограничительных мер против "Газпромбанка".

В "Газпромбанке" указали, что отсрочка иностранным покупателям предоставлена для организации работы с "Газпромбанком" — "в целях получения в этот срок необходимых лицензий или отмены ограничений на работу с уполномоченным банком — Газпромбанк", сообщает Forbes.

Ранее управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США опубликовало лицензию, разрешающую проводить трансакции с участием "Газпромбанка". Это касается гражданской ядерной энергетики.