Мэр Екатеринбурга о мигрантах: Если приехал – будь добр знать закон и культуру нашей страны

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов высказался о мигрантах, которые приезжают в город. Мэр считает, что они должны следовать правилам, а с нарушителями церемониться не стоит.

"Если приехал на заработки – будь добр знать закон и культуру нашей страны. Самое элементарное – язык. Если нарушил закон – то надо выдворять, но в соответствии с законодательством", - заявил Орлов в ходе сегодняшней "прямой линии".

Мэр отметил, что власти Екатеринбурга тесно взаимодействуют с правоохранителями, диаспорами и культурными объединениями. Также он прокомментировал недавний закон, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.

"Такой нормы раньше не было, мы не могли отказать в приеме таких детей в школы. Нахождение в школе детей мигрантов позволяет нести культуру в семью. То, что дают нашли учителя – прививают культуру, традиции, соблюдение законодательства – транслируется и в семью. Знание языка – необходимая вещь. Хочешь приехать с семьей, будь добр делать то, что закон предписывает", - добавил Орлов.

Напомним, проведенный на днях опрос показал, что большинство жителей Екатеринбурга поддержало запрет приема в школы детей мигрантов, не говорящих по-русски.