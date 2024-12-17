17 Декабря 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

В рабочих группах по разработке стратегии развития образования почти не оказалось учителей

В составе рабочих групп, которые занимаются разработкой стратегии развития системы образования, почти нет учителей. На это обратил внимание глава Санкт-Петербургского городского родительского комитета учитель информатики Михаил Богданов.
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Напомним, в ноябре Правительство РФ начало разработку стратегического плана развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года. Его готовят по поручению президента РФ. Создано 14 рабочих групп по разным вопросам. Власти также готовы изучить мнение граждан, призывая присылать свои предложения.

Однако педагоги не будут иметь никакого отношения к стратегии, которая должна появиться весной 2025 года, подчеркивает Богданов. Так, например, в группе "содержание образования" нет ни одного действующего учителя. И что в таком случае напишет эта группа? Примерно такой же "профессиональный состав" и в других группах.

"Как я понимаю, эти люди нужны лишь для легитимизации решений, которые будут выработаны в недрах Минпросвещения. Ибо непосредственной работы над текстами рабочих групп, по моей информации, практически не ведется. Режим работы у "групп" такой: встречи онлайн, обсуждение проектов документов, которые готовятся кем-то в Минпросвещения, и высказывание мнений. Будут ли они учтены или нет, мои корреспонденты в разных группах подтвердить не могут. Но с учетом состава групп, в которых более 70% - это вообще случайные люди без малейшего представления предмета обсуждения или представители заинтересованной стороны (лояльные Минпросвещения и чиновничеству лица), ничего дельного ждать от них не приходится", - написал Богданов.

Но самое опасное в том, что именно ориентиры, которые запишут эти люди в стратегии, и будут определять образование страны до 2040 года, считает эксперт.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что одной из целей стратегии будет создание с самого раннего возраста условий для развития индивидуальных способностей каждого ребенка и возможности приобретения знаний, умений, навыков, компетенций для осознанной профориентации.

"Родительское всероссийское сопротивление" полагает, что за этими словами скрывается намерение сузить развитие ребенка, как можно раньше задав ему какое-то направление. То есть власти нацелены на создание системы производства граждан с заданными качествами, что фактически является новой системой закрепощения людей.

Теги: образование, учителя


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