Сергей Рукшин: Школьников отучили от умственного труда

За последние 20 лет школьников отучили от умственного труда, заявил Народный учитель России, директор НИИ по работе со школьниками, одаренным в области точных, естественных наук и информатики, профессор РГПУ им. Герцена Сергей Рукшин.

Он написал статью об олимпиадах которые помогают выявлять таланты. Они появились в 1930-х, когда СССР потребовались квалифицированные кадры, особенно научно-технические. Поэтому первыми появились олимпиады по математике - в 1933-1934 учебном году.

Сейчас с помощью олимпиад в России тоже выявляют таланты, но система ЕГЭ привела к тому, что в вузах теперь не заполняются даже бюджетные места на научно-технические и инженерные специальности. Выпускники школ просто не идут в большинстве своем сдавать физику или математику. В итоге страна испытывает острейший кризис с подготовкой технических кадров.

Проблему усугубляет то, что в России нет государственной выпускной аттестации, добавляет Руководитель общественного движения "За возрождение образования", профессор математики Александр Иванов. Всем: и школе, и выпускникам, и родителям - нужно только одно - баллы на выбранных ЕГЭ. Остальные предметы можно вообще не изучать.

"Учитель может вообще никого не учить и не научить, ставить оценки с потолка (которые потом идут в аттестат), и это ему сойдет с рук без проблем", - написал эксперт.