20 Ноября 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Мишустин признал недостаточным уровень образования в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин признал, что уровень образования в России недостаточен и его нужно повышать. Но этому мешает высокая бюрократическая нагрузка на преподавателей и учителей и их нехватка. Об этом он сказал на стратегической сессии о качестве общего и профессионального образования.
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На нацпроекты "Образование" и "Наука и университеты" за пять лет было выделено 1,3 трлн рублей. Что получено в итоге, неизвестно. Но "сформирован прочный задел для решения поставленных задач".

"Итоги обратной связи от родителей, учеников и студентов, учителей, преподавателей говорят о том, что остается достаточно большой запрос на повышение качества отечественного образования", - констатировал председатель правительства.

Однако разработан некий комплексный план действий, направленный на повышение качества обучения по математике, физике, естественно-научным предметам в школах и устранение кадрового дефицита. Какие конкретно решения приняты, тоже непонятно, так как дефицит учителей в школах только растет, а их зарплата остается ничтожной.

Власти признают высокую бюрократическую нагрузку в образовании, которой быть не должно, но уже много лет ничего не могут с этим сделать. С 2022 года учителям будто бы оставили только пять обязательных документов: рабочую программу учебного предмета, журнал учета успеваемости, журнал внеурочной деятельности, план воспитательной работы и характеристику на обучающегося (по запросу). Однако первые четыре документа нужно умножать на количество классов и предметов. Поэтому по факту на педагоге по-прежнему может "висеть" не один десяток документов. Бюрократический абсурд в школах и вузах продолжается, заявила весной в Совете Федерации председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. В конце прошлого года советник главы Рособнадзора Наталья Алтыникова признала, что образовательные организации задыхаются под гнетом различных бумаг, отчетов и мониторингов.

По данным мониторинга "Народного фронта" за 2023 год, уровень бюрократической "бумажной" нагрузки на педагогов за последние 3-4 года увеличился, отмечают 55% педагогов, или остался прежним (24%). То есть подавляющее большинство учителей чувствуют еще большее ухудшение или неизменность бюрократического кошмара. А цифровизация, на которую часто уповают, упростила работу лишь 21% педагогов. При этом для большинства (53%) только усложнила. Типичным является принуждение к регистрации детей на различных платформах (это указали 56%), предоставление одной и той же отчетной информации на бумаге и в компьютере (48%), устаревшее оборудование, на котором это делать еще сложнее (44%), технические неисправности и сбои в цифровых системах (34%).

Что касается призыва Мишустина повысить уровень образования, то, по данным ВЦИОМ 2021 года, им довольны около 30%, около 40% считают посредственным, а 20% - плохим. А вот по данным образовательной компании MAXIMUM Education, в 2022 году 87% российских родителей выразили недовольство уровнем школьного образования. Только 10% родителей сказали, что за последние 5–10 лет система школьного образования изменилась к лучшему, а 67% - что к худшему.

Показательно, что недавно работодатели оценили средний уровень выпускников вузов всего на 2,5 балла из пяти.

Теги: образование, мишустин


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