Правительство начало разработку стратегии развития образования до 2040 года

Правительство РФ начало разработку стратегического плана развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Стратегию готовят по поручению президента, ее должны представить весной 2025 года. Как сказал Чернышенко, в образовании накопились вопросы, обусловленные в том числе внешними вызовами. Образовательная стратегия должна соответствовать запросам по кадрам и быть суверенной.

Показательно, что в России до сих пор нет стратегии или иного единого документа, который бы содержал основные задачи развития образования. То есть российское образование не имеет даже четко сформулированных задач. Они содержатся в разных документах: госпрограмме "Развитие образования" в рамках нацпроекта "Образование". Есть также проект "Приоритет-2030" по развитию высшего образования. Однако единой стратегии не существует. Его и предстоит разработать. По словам Чернышенко, в этом участвуют эксперты в области образования, педагоги, ректоры ведущих университетов, представители бизнеса, госкорпорации, учащиеся и молодежь. Создано уже 14 рабочих групп по разным вопросам. Власти планируют изучить мнение граждан.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил в прошлом году, что Россия вошла в десятку стран мира по качеству общего образования. Однако россияне оценивают уровень образования в стране как посредственный. А вот среди работодателей оценки еще боле критические. Они оценивают средний уровень выпускников вузов всего на 2,5 балла из пяти. То есть уровень выпускников вузов неудовлетворительный. Правда, это чуть выше, чем было три года назад.

По данным ВЦИОМ 2021 года, качеством образования в России довольны около 30% россиян, около 40% считают его посредственным, а 20% - плохим. По данным образовательной компании MAXIMUM Education, в 2022 году 87% российских родителей выразили недовольство уровнем школьного образования. Только 10% родителей сказали, что за последние 5-10 лет система школьного образования изменилась к лучшему, а 67% - что к худшему. То есть оценки властей и россиян существенно разнятся.

Эксперты отмечают, что учителя в России получают нищенские зарплаты, их фактически выдавливают из школ, которые все больше погружают в дистанционно-цифровой формат. В этих условиях образование не может улучшаться.

Глава Санкт-Петербургского городского родительского комитета учитель информатики Михаил Богданов скептически оценивает показательную готовность властей к обсуждению стратегии развития образования. Он считает, что образование в России тяжело больно, лечить его надо уже хирургией, причем довольно радикальной. А просто собирать мнения в сети - это не выход.

"Нужна команда профессионалов, кто возьмет на себя ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за эту работу. И второе, что точно нужно, - это определить и опубликовать цели для отрасли. А уж потом говорить о средствах для их достижения и планы работы. Я бы так ставил вопрос. А не создавал очередную никчемную "голосовалку", играя в неработающую "демократию". Предъявите общественности, пожалуйста, авторов Стратегии, уважаемый Минпрос!" - призвал Богданов.