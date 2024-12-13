Сбитый в Ленобласти разведдрон мог быть запущен из Финляндии

Уничтоженный в Ленинградской области дрон-разведчик мог быть запущен с территории Финляндии, пишет SHOT.

По данным Telegram-канала, сбитый БПЛА относится к типу "Баба-яга" или Mavic 3 Pro. При увеличении мощности аккумуляторов радиус их полета может достигать 35 километров.

Как сообщалось, разведывательный беспилотник был сбитв районе распределительного перевалочного комплекса "Высоцк "Лукойл-II", который занимается отгрузкой нефтепродуктов. Предположительно, дрон вел съемку комплекса. Обломки упали в акватории Финского залива.