Дрон-разведчик сбит возле распределительного комплекса "Лукойла" в Ленобласти

Разведывательный беспилотник сбит в районе распределительного комплекса "Лукойла" в Ленинградской области.

Как сообщает Baza, БПЛА был сбит накануне около 22 часов системой ПВО. Инцидент произошел в районе распределительного перевалочного комплекса "Высоцк "Лукойл-II", который занимается отгрузкой нефтепродуктов. Работа порта была приостановлена, пишет телеграм-канал.

По данным Shot, предположительно, дрон вел съемку комплекса. Обломки упали в акватории Финского залива.

В январе 2024 года ВСУ впервые с начала СВО атаковали беспилотником Ленинградскую область.