Импорт электроэнергии запросила Украина у пяти соседних стран

Импорт электроэнергии запросила Украина у пяти соседних стран. Об этом сообщила энергетическая компания "Укрэнерго", сообщает ТАСС.

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Киев просит электричества на 13,4 тысячи МВт у Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии.

К таким мерам Владимиру Зеленскому пришлось прибегнуть после массированного удара России по энергетической инфраструктуре.

"Импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 13 447 МВт в час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 098 МВт", - говорится в сообщении компании.

По некоторым данным, во Львовской области без света остаются почти 500 тысяч пользователей, в Тернопольской - половина потребителей. Тем временем, по сообщениям синоптиков, там обещают похолодание предстоящей ночью до минус 14 градусов. Потеплеет только через сутки.

Сегодня утром российские военные нанесли массированный удар высокоточными средствами по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Как сообщили в Минобороны РФ, это ответные действия на применение киевским режимом 11 декабря американских ракет ATACMS. Цель удара достигнута, все объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Атаки происходят в Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской, Винницкой, Черкасской и других областях.

Один из ударов пришелся на порт в Одессе. Также, по некоторым данным, пострадал аэродром в Киеве, где проходят обучение пилоты F-16. Жители слышали взрывы и в районе завода по производству беспилотников и ремонту вертолетов в Борисполе.

Ранее в Кремле заявили, что ответ на удары ВСУ по Таганрогу обязательно последует, как и обещало Минобороны.