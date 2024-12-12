Песков: Ответ на удары по Таганрогу обязательно последует

В Кремле заявили, что ответ на удары ВСУ по Таганрогу обязательно последует.

"Ответ, естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил об "абсолютно недвусмысленном и прямом заявлении" Минобороны РФ, в котором "четко сказано, что ответ последует".

Напомним, 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке. Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что повреждено промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей. Кроме того, в результате атаки повреждена котельная. Позднее Минобороны РФ уточнило, что украинские войска атаковали Таганрог шестью баллистическими ракетами ATACMS, целью был военный аэродром. По данным ведомства, две ракеты сбиты боевым расчетом ЗРПК "Панцирь", остальные – отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. Из-за падения обломков есть пострадавшие среди личного состава. В министерстве подчеркнули, что атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа.