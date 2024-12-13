Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины из-за ракетного удара по энергетическим и военным объектам, сообщает SHOT.

Атаки происходят в Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской, Винницкой, Черкасской и других областях. Во многих отключили электричество и воду.

Один из ударов пришелся на порт в Одессе.

Также, по некоторым данным, пострадал аэродром в Киеве, где проходят обучение пилоты F-16. Жители слышали взрывы и в районе завода по производству беспилотников и ремонту вертолётов в Борисполе.

Польша подняла в небо над границей с Украиной авиацию — для "обеспечения безопасности на территориях, граничащих с уязвимыми районами".

О массированном ударе также сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской весны" (Rusvesna).

Они заявили, что вооруженные силы России запустили по Украине уже 120 ракет.

Ранее в Кремле заявили, что ответ на удары ВСУ по Таганрогу обязательно последует.

"Ответ, естественно, последует тогда и так, как будет признано целесообразным", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.