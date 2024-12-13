Минобороны РФ сообщило об ударах по ТЭК Украины в ответ на применение ATACMS

Российские военные нанесли массированный удар высокоточными средствами по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса. Как сообщили в Минобороны РФ, это ответные действия на применение киевским режимом 11 декабря американских ракет ATACMS.

Цель удара достигнута, все объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена на всей территории Украины из-за ракетного удара по энергетическим и военным объектам. Атаки происходят в Киевской, Ивано-Франковской, Харьковской, Одесской, Винницкой, Черкасской и других областях. Во многих отключили электричество и воду.

Один из ударов пришелся на порт в Одессе. Также, по некоторым данным, пострадал аэродром в Киеве, где проходят обучение пилоты F-16. Жители слышали взрывы и в районе завода по производству беспилотников и ремонту вертолетов в Борисполе.

Ранее в Кремле заявили, что ответ на удары ВСУ по Таганрогу обязательно последует, как и обещало Минобороны.