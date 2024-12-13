Более 50 боеприпасов выпустила Украина по Белгородской области
52 боеприпаса и 41 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) запустили вооруженные силы Украины (ВСУ) по Белгородской области за прошедшие сутки.
Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, один человек погиб. Еще один получил тяжелые ранения.
Дроны пролетали над территориями посёлков Малиновка, Октябрьский, Разумное, Северный и другим. Всего там заметили 23 БПЛА, 19 из которых сбила система противовоздушной обороны (ПВО).
Краснояружский район подвергся двум обстрелам и восьми атакам беспилотников. В селе Теребрено погиб боец самообороны. Повреждён один социальный объект.
В селе Красная Нива получил тяжёлые ранения один мирный житель. У мужчины множественные осколочные ранения головы и рук. Его госпитализировали. Также там повреждены две легковые машины и здание коммерческого объекта.
В Борисовском районе по сёлам Богун-Городок и Цаповка выпущено пять артиллерийских снарядов и совершена атака одного беспилотника. Пострадавших и обрушений нет.
Также обошлось без пострадавших в Грайворонском муниципальном округе. На сёла выпустили 12 боеприпасов и атаковали с помощью четырех БПЛА, два из них сбила система ПВО.
Три артиллерийских обстрела произошли в Шебекинском округе. По нему выпустили семь снарядов и два БПЛА. Повреждены два частных дома.
Тем временем, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетного удара по энергетическим и военным объектам.