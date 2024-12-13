Более 50 боеприпасов выпустила Украина по Белгородской области

52 боеприпаса и 41 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) запустили вооруженные силы Украины (ВСУ) по Белгородской области за прошедшие сутки.

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Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, один человек погиб. Еще один получил тяжелые ранения.

Дроны пролетали над территориями посёлков Малиновка, Октябрьский, Разумное, Северный и другим. Всего там заметили 23 БПЛА, 19 из которых сбила система противовоздушной обороны (ПВО).

Краснояружский район подвергся двум обстрелам и восьми атакам беспилотников. В селе Теребрено погиб боец самообороны. Повреждён один социальный объект.

В селе Красная Нива получил тяжёлые ранения один мирный житель. У мужчины множественные осколочные ранения головы и рук. Его госпитализировали. Также там повреждены две легковые машины и здание коммерческого объекта.

В Борисовском районе по сёлам Богун-Городок и Цаповка выпущено пять артиллерийских снарядов и совершена атака одного беспилотника. Пострадавших и обрушений нет.

Также обошлось без пострадавших в Грайворонском муниципальном округе. На сёла выпустили 12 боеприпасов и атаковали с помощью четырех БПЛА, два из них сбила система ПВО.

Три артиллерийских обстрела произошли в Шебекинском округе. По нему выпустили семь снарядов и два БПЛА. Повреждены два частных дома.

Тем временем, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетного удара по энергетическим и военным объектам.