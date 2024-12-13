Боец самообороны погиб в результате атаки дрона в Белгородской области

Боец самообороны погиб в ночной атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на село Теребренское в Белгородской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Он выразил искренние соболезнования родным, близким и друзьям.

"Память о его подвиге всегда будет в наших сердцах", - сказал Гладков.

Всего за прошедшую ночь над регионами РФ уничтожили 13 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 5 БПЛА над Курской областью, 4 - над Белгородской, 3 - над Ростовской и 1 - над Липецкой областями.

На авиастроительном предприятии в Таганроге началось производство тяжелых беспилотных аппаратов. Об этом сообщил на экспортном совете при губернаторе Ростовской области генеральный директор компании "Первое ОКБ" Алексей Фитингоф, пишет "Российская газета".

По его словам, транспортный беспилотник из Таганрога по тактико-техническим характеристикам схож с турецким БПЛА Bayraktar. В то же время Фитингоф подчеркнул, что сравнивать их не совсем корректно, так как Bayraktar является ударно-разведывательным беспилотником, а таганрогский тяжелый дрон - это транспортный БПЛА.

Такие дроны могут доставлять оборудование, боеприпасы, медикаменты, продовольствие, что позволяет использовать их и в гражданских, и в военных целях.