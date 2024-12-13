Задержан министр здравоохранения Владимирской области

Задержан министр здравоохранения Владимирской области, он обвиняется в присвоении средств и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в период с 2021 года обвиняемый, являясь главным врачом Александровской районной больницы, необоснованно начислял выплаты подчиненным, часть они отдавали ему.

В СК отметили, что после назначения на должность министра здравоохранения Владимирской области в ноябре 2023 года фигурант продолжил противоправную деятельность. При получении очередной суммы 11 декабря он был задержан с поличным. Предварительно, мужчина таким образом получил более 400 тысяч рублей.

В медицинском учреждении и по месту работы чиновника проведены обыски.

В ноябре бывшая и.о. главы минздрава Удмуртии была приговорена к году колонии общего режима. Она обвинялась в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, чиновница обеспечила неконкурентную победу на торгах организаций, возглавляемых знакомыми предпринимателями. Итог – заключение госконтракта и поставка медицинского оборудования и изделий медицинского назначения на 490 млн рублей. Подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась.