Получила срок бывшая и.о. главы минздрава Удмуртии

В Ижевске наказана бывшая и.о. министра здравоохранения Удмурии. Она наказана за злоупотребление полномочиями.

Преступления дама совершила в августе 2022 – сентябре 2023 гг. Чиновница обеспечила неконкурентную победу на торгах организаций, возглавляемых знакомыми предпринимателями. Итог – заключение госконтракта и поставка медицинского оборудования и изделий медицинского назначения на 490 млн руб. Подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась.

Приговор – год колонии общего режима. Решение в силу не вступило, сообщает прокуратура Удмуртии.