Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Мошенники последние два месяца используют новую схему обмана россиян. Теперь они создают виртуальные копии банковских карт с помощью специальной шпионской программы. Об этом сообщает банк ВТБ, пишет РБК.

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Схема такая: мошенник звонит жертве и представляется сотрудником мобильного оператора, и говорит, что нужно продлить договор. Для этого нужно установить приложение. Еще одна легенда — обновление антивируса или приложения медицинских сервисов.

Затем для продления договора мошенник просит сфотографировать банковскую карту или поднести ее к смартфону, ввести старый PIN-код и якобы сменить его на новый.

В это время с помощью шпионской программы активируется NFC. Полученные данные привязываются к устройству злоумышленников, и они могут снимать деньги или оплачивать покупки.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) и полиция в Москве пресекла деятельность кол-центров, которые обманули жителей более 20 стран. Об этом сообщила официальный представитель МВД России.

По версии следствия, в российской столице действовало несколько таких кол-центров, в которых было 500 рабочих мест. Сотрудники убеждали иностранцев инвестировать в криптовалюту и деятельность различных торговых площадок.