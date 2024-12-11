ФСБ в Москве пресекла деятельность кол-центров за обман граждан более 20 стран

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и полиция в Москве пресекла деятельность кол-центров, которые обманули жителей более 20 стран. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, в российской столице действовало несколько таких кол-центров, в которых было 500 рабочих мест. Сотрудники убеждали иностранцев инвестировать в криптовалюту и деятельность различных торговых площадок.

Потерпевшие переводили деньги, а после этого мошенники не выходили на связь.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Силовики установили личность одного из организаторов, его объявили в международный розыск.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники в России придумали новую схему обмана: они представляются высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета (СК) и запугивают человека уголовным делом. Для его прекращения мошенники требуют перевести им деньги.

О новых схемах мошенничества россиянам будут сообщать через "Госуслуги". Письмо с таким предложением вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Антон Ткачев отправили министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву.