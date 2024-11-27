27 Ноября 2024
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Политика
Фото: Накануне.RU

Ушаков: Можно поехать на инаугурацию Трампа, а в итоге попасть в тюрьму

На церемонию инаугурации Дональда Трампа не приглашают иностранные делегации, кроме аккредитованных в Вашингтоне послов. Об этом в беседе с Life.ru рассказал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
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Ушаков отметил, что те, кто говорят, что едут на инаугурацию, попадают не на саму церемонию,. Он уточнил, что вокруг вступления в должность президента США проводится множество дополнительных протокольных и неформальных мероприятий, в том числе инаугурационный бал.

Помощник напомнил о случае, когда госсекретарь Союза России и Белоруссии Павел Бородин в начале 2000-х летел на инаугурацию нового президента США Джорджа Буша, а попал в тюрьму.

Инаугурация Дональда Трампа должна пройти 20 января 2025 года в Вашингтоне. Трамп вступит в должность по результатам президентских выборов 2024 года. 5 ноября он победил кандидата от демократов Камалу Харрис.

Ранее мы писали, что чем ближе инаугурация Дональда Трампа, тем активнее расползаются слухи о его возможных уступках по Украине, если Москва согласится на разрыв военного сотрудничества с Пекином. Но Вашингтону, по сути, нечего предложить взамен на выполнение своих требований. Партнерство РФ и КНР, скорее всего, сохранится, но обеим странам для успеха в противостоянии с США нужно решить прежде всего свои внутренние, притом весьма сходные, проблемы.

Теги: ушаков, трамп, сша, инаугурация


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