Путин пока не будет разговаривать с Трампом

Разговор Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом пока не планируется. Как рассказал ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва ждет инаугурации американского лидера, которая пройдет в январе 2025 года.

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"Пока не было никаких инициатив со стороны Трампа, по крайней мере, мы ждем до инаугурации, а там видно будет", - сказал представитель Кремля.

Ранее мы сообщали, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель выпустила воспоминания, в которых написала, что старый-новый президент США Дональд Трамп был очарован руководителем России Владимиром Путиным, и задавал вопросы о нем.

В ноябре сообщалось, что администрация действующего президента США Джо Байдена практически свернула диалог с Россией. Как заявил тогда Песков, "любая конфронтационность не исключает возможность диалога".