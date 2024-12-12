"Везли в подарок": в аэропорту Екатеринбурга перехватили 15 нелегальных "Айфонов" из ОАЭ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники перехватили 15 "Айфонов", которые пытались нелегально ввезти на Урал. Партия изъята, возбуждены дела.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, 23-летний челябинец и 26-летняя екатеринбурженка, прилетевшие рейсом из ОАЭ, прошли в "зеленый" коридор с незадекларированными IPhone 16 различных модификаций. Всего инспекторы насчитали у них 15 штук смартфонов стоимостью более 1,7 млн рублей.

Пара рассказала, что новенькие "Айфоны" они якобы везли в подарок родственникам. Со слов пассажиров, никакую деятельность, связанную с продажей товара, они не ведут, а все куплено на личные накопления. Однако опытные таможенники посчитали, что количество и фирменная упаковка указывают, что партия гаджетов не является товарами для личного пользования, а предназначается для коммерческих целей, и, соответственно, подлежит обязательному декларированию.

Возбуждены дела об административных нарушениях. Смартфоны изъяты и помещены на склад временного хранения. Теперь нарушителям грозят штрафы.

Напомним, недавно екатеринбургские таможенники нашли 120 кило брендовой одежды в багаже трех туристов, прилетевших из Стамбула.