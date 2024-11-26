Таможня перехватила нацистские открытки, отправленные из Венгрии в Екатеринбург

Сотрудники Екатеринбургской таможни перехватили открытки с символикой нацистской Германии. Возбуждено дело.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, четыре открытки выявили в международном почтовом отправлении из Венгрии. Посылка предназначалась жителю Екатеринбурга. При досмотре таможенники обнаружили внутри почтовые карточки с нацистской (фашистской) символикой – свастика, имперский орел и прочая атрибутика.

Сам получатель товаров рассказал, что заказал открытки на венгерском сайте для коллекционеров. Запрещенную немецкую символику он якобы не рассмотрел, так как изображение было очень мелким. Теперь против мужчины возбуждено административное дело по статье 16.3 КоАП РФ "Несоблюдение запретов и ограничений". Как отметили на таможне, свою вину уралец уже признал.

Напомним, в сентябре таможенники нашли шпионское оборудование в прибывшей в Екатеринбург посылке.