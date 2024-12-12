Закрытая встреча ядерных держав при участии России прошла в Дубае

Закрытая встреча представителей "пятерки" ядерных держав (США, России, Франции, Великобритании и Китая) прошла в Дубае 4 декабря. Об этом сообщил МИД КНР.

Мероприятие было организовано по инициативе Пекина, который в настоящее время является координатором консультационного механизма "пятерки".

"Стороны провели откровенное обсуждения политики, касающейся ядерного оружия", - приводит "Интерфакс" слова представителя МИД КНР Мао Нин.

Как отмечает издание Newsweek, встреча состоялась на фоне того, что страны "пятерки" за последние месяцы "проводили инициативы, имеющие отношения к ядерным арсеналам".

19 ноября Владимир Путин утвердил новый вариант ядерной доктрины России. Агрессия в отношении России со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее или Белоруссии, если эта агрессия создает критическую угрозу их суверенитету или территориальной целостности.

После этого в США заявили, что допускают обмен ядерными ударами, если Вашингтону при этом удастся сохранить часть своего арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.

Тем временем чиновники США и Европы предлагают вернуть Киеву ядерное оружие. От него Украина отказалась после распада СССР.