Telegraph: Зеленский подорвал отношения с США своим отказом мобилизовать с 18 лет

Отказ Зеленского мобилизовать украинцев с 18 лет, как рекомендовал и почти настаивал Вашингтон, подорвал (torpedoed) его отношения с Белым домом. Об этом пишет британская The Telegraph.

Напомним, недавно глава Госдепа Энтони Блинкен призвал мобилизовать с 18 лет, так как это самое лучшее решение для Украины. А официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США экипируют каждого украинца, если возраст призыва на фронт снизят до 18 лет. Причем, по словам американских официальных лиц, это общее мнение западных политиков.

Однако Зеленский не просто отказался это делать, а фактически выдвинул ультиматум Западу: давайте больше оружия, а не требуйте воевать живой силой. Он вспомнил, что нужно беречь жизни граждан Украины и приоритетом является сохранение жизней, а не сохранение оружия на складах. А на Западе берегут оружие, но жизни украинцев - нет.

Этот демарш стал одним из самых открытых нападок на уходящего президента США Джо Байдена, пишет издание. Вашингтон утверждает, что нехватка живой силы достигла критической стадии, а Дональд Трамп может вообще прекратить военную поддержку Киева. Оружие оружием, но нужны люди, которые будут воевать. Зеленский же думает иначе: люди людьми, но дайте больше оружия, ведь мы воюем за интересы Запада. Эти заявления прозвучали незадолго до того, как Байден одобрил выделение Украине кредита в размере 20 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от захваченных российских активов.

Как пишут телеграм-каналы, Зеленский держит в уме возможные будущие выборы, которые его могут заставить провести. И он хочет подойти к ним с ореолом того, кто сохранил "генофонд нации".

Также накануне Зеленский призвал Запад передать Украине еще 10-12 дополнительных ЗРК Patriot. Он считает, что это сведет на нет военные усилия России. Сейчас же киевский режим ищет защиты для 20 спецобъектов.

Немецкий журналист Юлиан Репке пишет, что Зеленский ведет себя так, будто у него есть выбор. На самом деле его нет. А депутат Рады Александр Дубинский заявил, что на Западе началась систематическая работа по превращению Зеленского в политического клоуна.

"То, что сейчас происходит вокруг Зеленского, называется деконструкцией имиджа. И нет ничего страшнее для власти, чем быть смешной", – сказал Дубинский.

В этом русле и обсуждение внешнего вида Зеленского - в слаксах и толстовке, как он был на встрече с Трампом.