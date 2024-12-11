США выделили Киеву заем в 20 млрд с погашением доходами от активов РФ

Американские власти выделили Украине заем в 20 млрд долларов с погашением доходами от замороженных суверенных активов России.

Об этом следует из заявления американского Минфина. Средства выделяются "в рамках инициативы G7 по предоставлению чрезвычайных займов для ускоренного поступления доходов".

Деньги Украина получит через посреднический фонд по содействию финансированию этой страны Всемирного банка.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал замороженные активы России украинскими деньгами. Он поблагодарил каждого европейского лидера, который "отстаивает право Украины использовать средства из российских активов".